علوم الدار

«الإمارات لرعاية الموهوبين» تشكل لجاناً جديدة لدعم المواهب الوطنية

خلال اجتماع «الإمارات لرعاية الموهوبين» (وام)
11 أكتوبر 2025 00:55

دبي (وام)

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين الجديد اجتماعه الأول في مقر الجمعية بدبي.
تم خلال الاجتماع، انتخاب حسين ميرزا الصايغ، رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتور سيف الجابري، نائباً للرئيس، وأحمد الدباني، أميناً للسر، وخليل الحوسني، أميناً للصندوق، وبرديس فرسان، رئيسة للجنة الإعلام.
وشكّل المجلس ثلاث لجان جديدة هي: لجنة الدعم والرعاية برئاسة حسين ميرزا الصايغ، ولجنة التوعية والتثقيف واكتشاف الموهوبين برئاسة أحمد الدباني، ولجنة البرامج والأنشطة برئاسة خليل الحوسني.
وتوجّه المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس السابق لمجلس إدارة الجمعية، تقديراً لجهوده المخلصة في دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين على مدى نحو ثلاثة عقود.
كما ناقش المجلس خطة العمل للمرحلة المقبلة، التي تركز على تعزيز برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتمكينهم من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية، بما يواكب مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

