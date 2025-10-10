«تريندز» يبدأ جولة بحثية أوروبية

أبوظبي (الاتحاد)



يبدأ مركز تريندز للبحوث والاستشارات، جولة بحثية أوروبية جديدة خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر الجاري، تشمل إيطاليا، ومدينة الفاتيكان، وألمانيا، بهدف تعزيز التفاعل العلمي والفكري، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة، إلى جانب دعم التواصل البحثي والأكاديمي، وتعميق الحوار بين الأديان والثقافات، والتعريف بأبرز أحدث إصدارات وخدمات المركز البحثية والتدريبية والاستشارية النوعية.

ويستهل «تريندز» جولته البحثية من إيطاليا، حيث يُطلق مكتبه الافتراضي في العاصمة الإيطالية روما، بهدف فتح قنوات اتصال جديدة، وبناء شراكات جديدة مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية والفكرية الإيطالية والأوروبية، بما يخدم مسيرة البحث العلمي العالمي.

وتعزيزاً لجسور التواصل والتفاعل الفكري، وتفعيلاً لدور مكتبه في روما، سينظم «تريندز» ندوة علمية موسعة بعنوان «السلام والتسامح في عالم مضطرب.. بناء الجسور بين الأديان ودور الحوار»، في مقر مكتبة المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية بالعاصمة الإيطالية روما.

وتتضمن جولة المركز البحثية، مناقشة أوجه التعاون والشراكة البحثية مع المعهد الإيطالي للشؤون الدولية (IAI)، ومركز الدراسات الدولية (Ce.S.I.)، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية (PISAI)، فضلاً عن توقيع مذكرة تعاون مع مركز الدراسات الدولية الإيطالي، بالإضافة إلى زيارة معرفية لمدينة الفاتيكان.

وتشهد المحطة الثانية من جولة «تريندز» البحثية في أوروبا، تنظيم ندوة حول «الذكاء الاصطناعي والأمن» في ألمانيا، إلى جانب مشاركة مركز تريندز للبحوث والاستشارات ضيف شرف في فعالية كبرى، يعقدها معهد قوانغتشو لمنطقة الخليج الكبرى.

كما سيشارك «تريندز»، عبر مكتبه الافتراضي في ألمانيا، وللعام الخامس على التوالي، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الجولة البحثية والمعرفية الموسعة للمركز في عدد من العواصم الأوروبية المهمة (إيطاليا والفاتيكان وألمانيا)، تأتي في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز جسور التواصل والتفاعل الفكري والعلمي مع النخب الأكاديمية ومراكز الفكر والبحوث الرائدة في أوروبا.

وأشار الدكتور العلي إلى أن الجولة تتضمن افتتاح مكتب افتراضي في روما، الذي سيعمل على بناء الجسور المعرفية وتعزيز الحوار البناء مع مختلف مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية الإيطالية، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم وبحث أوجه التعاون مع عدد من المعاهد والمراكز البحثية، بهدف دعم التعاون الدولي والتفاعل الفكري القائم على الاحترام المتبادل.



مبادرات بحثية

أوضح الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن الجولة تركّز على إيطاليا والفاتيكان وألمانيا، نظراً لوزنها الفكري والسياسي والديني على الساحة الأوروبية والعالمية، فمن روما نستلهم سبل تعزيز الحوار الحضاري والثقافي، ومن الفاتيكان نتعمق في فهم دور الأديان في بناء السلام والتعايش والتسامح، ومن برلين نتعرف عن قرب على النموذج الألماني في معالجة القضايا الدولية.

وبيّن أن هذه اللقاءات البحثية والعلمية المرتقبة سينتج عنها إطلاق مبادرات بحثية مشتركة، وتنظيم سلسلة من اللقاءات الفكرية وورش العمل المشتركة والحلقات النقاشية والمؤتمرات والفعاليات الدولية، والتي ستجمع أكاديميين وخبراء ومتخصصين لتقديم فهم معمّق ومشترك لعدد من الأحداث العالمية الراهنة.