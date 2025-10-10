«أمناء محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» يبحث تعزيز مسيرة الجامعة المستقبلية

أبوظبي (الاتحاد)

بحث مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برئاسة الدكتور محمد راشد الهاملي، تعزيز مسيرة الجامعة المستقبلية، والسُبل الكفيلة بتحقيق رؤية الجامعة في التوسع في مجال الدراسات الإسلامية والإنسانية والاجتماعية والفلسفية، واعتمد السياسات الجديدة والمحدثة في المجالات العلمية والأكاديمية.

وأكد الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس الأمناء، أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة وراسخة نحو استشراف مستقبل الدراسات الإسلامية والإنسانية والاجتماعية، ما يجسّد حرصها على تعزيز مجال العلوم الإنسانية بمختلف مساقاتها، وتبني خطط العمل الشاملة والرؤى الأكاديمية المستقبلية، التي تحقق استراتيجية دولة الإمارات في الارتقاء بمسيرة التعليم العالي، وإحداث نقلة نوعية في مخرجاته من أجل إيجاد كوادر مهنية ذات كفاءة عالية تسهم في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، حرص الجامعة على إثراء تجربتها ومسيرتها العلمية من خلال التطوير المستمر في المساقات والبرامج الأكاديمية، وأيضاً عبر استقطاب الكفاءات المؤهلة للهيئة التدريسية من مختلف دول العالم، واتباع أفضل مناهج التدريس وأحدثها لتخريج كوادر مؤهلة للمجتمع تسهم في عمليات التطوير والنهضة التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى أن الفرص الأكاديمية والبحثية التي توفّرها الجامعة تعزز مسارها ومكانتها العلمية محلياً وإقليمياً.