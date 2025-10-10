"الخارجية" تنشر بيانا بشأن السفر إلى الاتحاد الأوروبي

نشرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بيانا إلى المسافرين الإماراتيين بشأن نظام جديد للدخول والخروج إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وكتبت الوزارة، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه "اعتبارًا من 12 أكتوبر 2025، تبدأ دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق نظام الدخول والخروج الجديد (EES)، الذي يتطلب تسجيل بيانات جواز السفر والمعلومات البيومترية (الصورة والبصمات) عند أول دخول إلى أحد المنافذ الحدودية لدول الاتحاد الأوروبي".

وأضافت الوزارة أن البيانات "سيتم تخزينها لمدة 3 أعوام ولن يعاد طلبها إلا إذا تغيرت أو وجد خطأ فيها".

وأوضحت أن "البيانات تحفظ وفق لوائح الخصوصية الأوروبية، ويستثنى من تطبيق هذا النظام حاملو الجوازات الدبلوماسية".

