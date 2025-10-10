الأختام القطبية تواجه خطر الانقراض والطيور تتراجع عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

كشف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، في أحدث تحديث للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، عن تراجع ثلاثة أنواع من الأختام القطبية الشمالية نحو حافة الانقراض، فيما أظهر أن أكثر من نصف أنواع الطيور في العالم تشهد انخفاضاً في أعدادها، في حين سجلت السلحفاة الخضراء البحرية تحسناً ملحوظاً بفضل جهود الحفظ العالمية.

ويضم التحديث، الذي أُعلن عنه أمس خلال المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة في أبوظبي، أن القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض تضم حالياً 172.620 نوعاً، منها 48.646 نوعاً مهدداً بالانقراض.

وأكدت الدكتورة غريثل أغويلار، المديرة العامة للاتحاد، أن التقرير يعكس «تحديات بيئية متصاعدة »، مشيرةً إلى أن تعافي السلحفاة الخضراء «يبرهن أن جهود الحفظ تُثمر عندما تتكاتف الحكومات والمجتمعات».

وأظهر التحديث أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي نتيجة تغير المناخ يهدد حياة الأختام التي تعتمد على الجليد في التكاثر والتغذية.

وفيما يتعلق بالطيور، أوضح التقرير أن 61% من الأنواع تشهد تراجعاً عالمياً، وأن فقدان الغابات وتدهور الموائل بسبب الزراعة وقطع الأشجار يمثلان الخطر الأكبر، خصوصاً في مدغشقر وغرب أفريقيا وأميركا الوسطى.

وسلطت القائمة الضوء على قصص نجاح مثل تعافي السلحفاة الخضراء التي انتقلت من فئة «مهددة بالانقراض» إلى «غير مهددة»، بفضل حماية مواقع التعشيش والحد من الصيد الجائر.

وشهد التحديث أيضاً، إعلان انقراض ستة أنواع جديدة، من بينها (Crocidura trichura)، وطائر الكروان رفيع المنقار، إلى جانب ثلاثة أنواع من الجرابيات الأسترالية ونبات من جزر هاواي.