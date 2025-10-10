السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بحث السيناريوهات المستقبلية لتعزيز منظـومة حماية المرأة

جانب من أعمال الورشة (من المصدر)
11 أكتوبر 2025 00:54

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان ومركز استشراف المستقبل، ورشة محاكاة لبناء السيناريوهات المستقبلية لحماية المرأة لعام 2033، بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33، ويعزز منظومة حماية المرأة، ويرتقي ببرامج التمكين.
وتهدف الورشة إلى رسم ملامح المستقبل لتعزيز سبل حماية المرأة، من خلال استكشاف التحديات والفرص التي قد تواجه منظومة الحماية في السنوات المقبلة، وصياغة تصورات مستقبلية تواكب المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية والقانونية، بما يسهم في صياغة سياسات وبرامج أكثر فاعلية تعزز حماية المرأة، وتمكنها على مختلف المستويات.
وأكد المقدم عمر خليفة بالعبيدة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، أن استشراف المستقبل يمثل ركيزة محورية في دعم منظومة العمل الأمني، ويمنح القدرة على مواجهة التحديات، واقتناص الفرص بما يعزز جاهزية شرطة دبي للمستقبل. وأضاف: «تمثل حماية المرأة أولوية في منظومة العمل الأمني لشرطة دبي، والذي يتطلب الاستعداد الأمثل لمواكبة المتغيرات، بهدف تطوير خدمات ومبادرات استباقية تعزز حمايتها، وتحفظ حقوقها من كافة أشكال العنف والتمييز، وصولاً إلى دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن وإسعاد المجتمع».
من جانبه، أوضح المقدم دكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن استشراف المستقبل وصياغة السيناريوهات المستقبلية لحماية المرأة، يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز منظومة الحماية والتمكين في إدارة حماية الطفل والمرأة، وأداة محورية لمواكبة المتغيرات المتسارعة.

