السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماع «مكافحة الاتجار بالبشر» في النمسا

أعضاء الوفد خلال الاجتماع (وام)
11 أكتوبر 2025 00:55

أبوظبي (وام)

شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ15 لفريق العمل المعني بالاتجار بالبشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي عُقد في فيينا.
ترأس القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفد الدولة الذي ضم أعضاء اللجنة من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين والنيابة العامة الاتحادية.
وتناول الاجتماع، استعراض تنفيذ أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، كما ركز على المسائل الإثباتية الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر وتحديات جمع الأدلة المبنية على شهادات الضحايا، وكذلك صعوبة جمع بعض أنواع الأدلة المادية والرقمية وغيرها من الأدلة المرتبطة بارتكاب الجريمة.
وأكد رئيس الوفد خلال كلمته على الجهود الوطنية المبذولة للتعامل مع تحديات تحول أنماط الجريمة إلى الفضاء الإلكتروني، والتي شملت استحداث وتعديل مجموعة من التشريعات الوطنية التي منحت الأدلة الرقمية نفس القوة القانونية التي تتمتع بها الأدلة المادية، إضافة إلى إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسهم في تسريع إحالة الضحايا المتعرف عليهم وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المعنية، بما يضمن حماية حقوق الضحايا وتقديم كافة خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لإعادة تأهيلهم.

الاتجار بالبشر
فيينا
مكافحة الاتجار بالبشر
الإمارات
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
الأمم المتحدة
