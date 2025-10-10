السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد «الأعلى للأمومة والطفولة» يشارك في جلسة حوارية بـ«إكسبو أوساكا»

أعضاء الوفد خلال الزيارة (وام)
11 أكتوبر 2025 00:55

أوساكا (وام)

شارك وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في جلسة حوارية عقدها جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا».
كما زار الوفد عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المعرض، وذلك في إطار برنامج الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى اليابان بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».
وعقدت الجلسة الحوارية تحت عنوان «حوار مع الجيل القادم من الحالمين»، بحضور عبدالله بدر العلي، رئيس الوفد، وشارك فيها سعيد أحمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الإمارات للزراعة، سفير اليونيسيف للتغير المناخي والبيئة في COP28، ومريم حسن الغافري، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، رئيس لجنة شؤون البيئة والاستدامة، سفيرة اليونيسيف للتغير المناخي والبيئة في COP28، والمخترع الإماراتي علي حميد اللوغاني، عضو البرلمان الإماراتي للطفل.
وأدارت الجلسة الحوارية حمدة العتيبة (16 عاماً) سفيرة الاستدامة لدى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر». وفي مستهل الجلسة، تم عرض فيلم وثائقي بعنوان «أطفال من الإمارات» تضمن عدداً من النماذج الملهمة لأطفال ويافعين من دولة الإمارات، نفذوا مشاريع وابتكارات، وحققوا إنجازات لافتة، منها دخول موسوعة «غينيس للأرقام القياسية».
وعقب الجلسة الحوارية، استقبلت مريم المعمري، رئيسة مكتب إكسبو الإمارات، وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في مقر جناح الدولة بإكسبو 2025 أوساكا، حيث أشادت بمشاركتهم المتميزة في هذا المحفل العالمي، وحرصهم على تقديم صورة مشرفة ومميزة لأطفال الإمارات، وما يحظون به من رعاية وتمكين من قيادة الدولة الرشيدة.

