تعاون بين جامعتي الشارقة وعلوم الإلكترونيات والتكنولوجيا الصينية

الشارقة (الاتحاد)

بحث الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، خلال لقائه وفداً أكاديمياً من جامعة علوم الإلكترونيات والتكنولوجيا الصينية برئاسة البروفيسور هو جون، رئيس الجامعة، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين في إطار سعي الجامعة لتعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة عالمياً.

وتُعد جامعة علوم الإلكترونيات والتكنولوجيا الصينية، والتي تقع بمقاطعة سيتشوان، واحدة من أبرز الجامعات الصينية المتخصصة في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتمتع بسمعة أكاديمية وبحثية متميزة على المستوى الدولي.

وقدم مدير جامعة الشارقة نبذة تعريفية شاملة عن الجامعة وما تضمه من كليات وما تطرحه من برامج أكاديمية متنوعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بجانب تقدمها الملحوظ في التصنيفات العالمية المختلفة، فضلاً عن أعداد الطلبة والخريجين.