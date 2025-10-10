السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المكتب الإعلامي لحكومة عجمان: سياسة الإعلام الحكومي الجديدة توحد الخطاب الرسمي وتعزز حضور الإمارة إعلامياً

محمد الكعبي
11 أكتوبر 2025 00:55

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"

ثمّن المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، اعتماد المجلس التنفيذي للإمارة، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، سياسة الإعلام الحكومي الجديدة، والتي تهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي، وتعزيز حضور الإمارة على المستويين المحلي والدولي، بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030 وتوجهاتها الاستراتيجية في مجالات التنمية والابتكار والتواصل المؤسسي.
وأكد المكتب أن سياسة الإعلام الحكومي الجديدة، تضع إطاراً تنظيمياً شاملاً لإدارة الإعلام الحكومي في الإمارة، يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات بين المكتب الإعلامي والجهات الحكومية المحلية، وتطبيق معايير مهنية وأخلاقية موحدة في جميع أشكال التواصل الإعلامي، سواء التقليدي أو الرقمي، كما تركز على حوكمة الاتصال الحكومي، وتمكين المتحدثين الرسميين، وتفعيل قنوات التواصل مع المجتمع ووسائل الإعلام على أسس من الدقة والاحترافية.
كما تهدف سياسة الإعلام الحكومي الجديدة، إلى توحيد الرسائل الرسمية الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمصداقية في نقل المعلومات، إضافة إلى رفع جاهزية الإمارة للتعامل مع الأزمات الإعلامية، وإبراز إنجازاتها ومكانتها المؤسسية، وضمان التوافق مع الأطر الإعلامية الاتحادية للدولة.
وأكد محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن اعتماد هذه السياسة يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الإعلامي الحكومي في الإمارة، موضحاً أن السياسة تهدف إلى بناء منظومة إعلامية متكاملة تتسم بالشفافية والمصداقية والجاهزية العالية، وتواكب التحولات الرقمية في الاتصال الحكومي.
وقال: «نسعى من خلال هذه السياسة إلى ترسيخ هوية إعلامية موحدة لعجمان، تعكس قيمها وإنجازاتها، وتعزز ثقة المجتمع المحلي والدولي بمسيرة الإمارة التنموية، كما نعمل على تمكين الكفاءات الإعلامية في الجهات الحكومية لضمان استدامة التميز في التواصل المؤسسي».

حكومة عجمان
محمد الكعبي
الإمارات
عجمان
عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
عمار بن حميد النعيمي
عمار بن حميد
آخر الأخبار
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
الرياضة
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
اليوم 13:32
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©