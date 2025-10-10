المكتب الإعلامي لحكومة عجمان: سياسة الإعلام الحكومي الجديدة توحد الخطاب الرسمي وتعزز حضور الإمارة إعلامياً

عجمان (وام)

ثمّن المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، اعتماد المجلس التنفيذي للإمارة، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، سياسة الإعلام الحكومي الجديدة، والتي تهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي، وتعزيز حضور الإمارة على المستويين المحلي والدولي، بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030 وتوجهاتها الاستراتيجية في مجالات التنمية والابتكار والتواصل المؤسسي.

وأكد المكتب أن سياسة الإعلام الحكومي الجديدة، تضع إطاراً تنظيمياً شاملاً لإدارة الإعلام الحكومي في الإمارة، يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات بين المكتب الإعلامي والجهات الحكومية المحلية، وتطبيق معايير مهنية وأخلاقية موحدة في جميع أشكال التواصل الإعلامي، سواء التقليدي أو الرقمي، كما تركز على حوكمة الاتصال الحكومي، وتمكين المتحدثين الرسميين، وتفعيل قنوات التواصل مع المجتمع ووسائل الإعلام على أسس من الدقة والاحترافية.

كما تهدف سياسة الإعلام الحكومي الجديدة، إلى توحيد الرسائل الرسمية الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمصداقية في نقل المعلومات، إضافة إلى رفع جاهزية الإمارة للتعامل مع الأزمات الإعلامية، وإبراز إنجازاتها ومكانتها المؤسسية، وضمان التوافق مع الأطر الإعلامية الاتحادية للدولة.

وأكد محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن اعتماد هذه السياسة يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الإعلامي الحكومي في الإمارة، موضحاً أن السياسة تهدف إلى بناء منظومة إعلامية متكاملة تتسم بالشفافية والمصداقية والجاهزية العالية، وتواكب التحولات الرقمية في الاتصال الحكومي.

وقال: «نسعى من خلال هذه السياسة إلى ترسيخ هوية إعلامية موحدة لعجمان، تعكس قيمها وإنجازاتها، وتعزز ثقة المجتمع المحلي والدولي بمسيرة الإمارة التنموية، كما نعمل على تمكين الكفاءات الإعلامية في الجهات الحكومية لضمان استدامة التميز في التواصل المؤسسي».