علوم الدار

نورة الكعبي: روابط ثقافية واجتماعية وتاريخية عميقة مع الهند

نورة الكعبي ونانديني سينغلا والوفد المرافق خلال الاجتماع (وام)
11 أكتوبر 2025 00:56

أبوظبي (وام)

استضافت وزارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المشتركة للمجلس الثقافي الإماراتي - الهندي في أبوظبي، برئاسة معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي ك. نانديني سينغلا، المدير العام للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.
ركّزت المباحثات على تعزيز الشراكات الثنائية في المجالات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك السياحة والتعليم والرياضة، ضمن إطار أوسع للتبادل الثقافي. 
وبحث الجانبان مجالات تعاون إضافية، بما يشمل تبادل أفضل الممارسات في السياحة التراثية الثقافية والمجال التعليمي والتعليم العالي والتطوير المهني، مع التأكيد على تعزيز الروابط بين الشعوب، لا سيما بين الشباب وفي قطاعي الضيافة والإبداع.
وخلال الجلسة، أشادت معالي الكعبي بالعلاقة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات والهند، مؤكدة أن الروابط الثقافية والاجتماعية والتاريخية العميقة بين البلدين تشكّل أساساً متيناً للتعاون في مختلف المجالات.
وقالت معاليها: «يشكّل الاجتماع الثاني للمجلس الثقافي الإماراتي-الهندي اليوم محطة بارزة جديدة في مسيرتنا المشتركة نحو تعميق الروابط الثقافية وتعزيز البعد الإنساني لشراكتنا - وهي رؤية أرستها قياداتنا ضمن بيان الرؤية الإماراتي-الهندي».
واختتم الاجتماع بالتوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المشتركة، وهو ما يمثل خطوة محورية في تعزيز الشراكة الإماراتية-الهندية في المجال الثقافي.

نورة الكعبي
الهند
الإمارات
الإمارات والهند
وزارة الخارجية
