السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شخبوط بن نهيان: تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية

شخبوط بن نهيان خلال لقائه إندري ستينسن (وام)
11 أكتوبر 2025 00:56

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، الدكتور إندري ستينسن، المبعوث الخاص لمملكة النرويج إلى القرن الأفريقي، حيث جرى بحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في القرن الأفريقي، وأكّد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودفع مسارات التنمية والاستقرار.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، التزام الإمارات بمواصلة التعاون والتشاور مع شركائها الدوليين، ومن بينهم مملكة النرويج، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق واستكشاف مجالات جديدة للتعاون دعماً للمبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والتنمية في المنطقة.

شخبوط بن نهيان
الإمارات
القرن الأفريقي
النرويج
آخر الأخبار
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
الرياضة
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
اليوم 13:32
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©