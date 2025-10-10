السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تترأس الاجتماع الأول لمجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

الإمارات تترأس الاجتماع الأول لمجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
10 أكتوبر 2025 21:27

ترأست دولة الإمارات رسميا الاجتماع الأول لمجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في جنيف، والذي ركز بشكل استراتيجي على الكوارث المرتبطة بالمياه والحاجة الملحة إلى تعزيز القدرة العالمية على الصمود.
واستعرض سعادة السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أولويات دولة الإمارات بصفتها رئيسة لمجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث من سبتمبر 2025 إلى يوليو 2026، والمتمثلة في تسريع تنفيذ إطار سنداي، وتعزيز الصلة بين العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث، ودعم المعرفة والابتكار في هذا المجال.

أخبار ذات صلة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على الكوارث المرتبطة بالمياه، مثل الفيضانات والجفاف وندرة المياه، باعتبارها مصدر قلق رئيسي نظرًا لتصاعد وتيرتها وحدّتها، في ظل التغير المناخي وأثره البالغ على التنمية المستدامة والأمن البشري. 
وأكد سعادة المشرخ أن "الكوارث المتعلقة بالمياه يجب أن تكون في صميم أولوياتنا الجماعية للحد من مخاطر الكوارث، لا سيما مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه  2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال".
وتضمن الاجتماع أيضًا كلمة للسيد كمال كيشور، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، الذي أكد على أهمية اتباع نهج منسق ومبتكر وشامل لإدارة مخاطر الكوارث المتنامية.
وتجسّد رئاسة دولة الإمارات لهذا الاجتماع التزامها الراسخ بتعزيز الجهود متعددة الأطراف في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز المرونة العالمية والتنمية المستدامة من خلال الحوار الشامل والشراكات البناءة.

المصدر: وام
الإمارات
مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
جمال جامع المشرخ
آخر الأخبار
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
الرياضة
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
اليوم 13:32
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©