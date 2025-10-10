السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الطوارئ والأزمات" تتابع الحالة الجوية وتؤكد جاهزيتها للتقلبات المتوقعة

شعار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
10 أكتوبر 2025 22:00

تتابع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد ووزارة الداخلية وعدد من الشركاء، مستجدات الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، والتي تشير إلى تأثر الدولة بأحوال جوية غير مستقرة اعتبارًا من يوم الجمعة وحتى منتصف الأسبوع المقبل.
ويتوقع أن يشهد جزء من المناطق الشمالية والشرقية والغربية وبعض المناطق الداخلية من الدولة تكوّنات سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة، قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الخفيفة وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الركامية. كما يُتوقع اضطراب البحر وارتفاع الموج في الخليج العربي وبحر عمان  مع السحب الركامية.
وأكدت الهيئة أن جميع الجهات المعنية في حالة جاهزية واستعداد تام للتعامل مع أي تطورات، مع متابعة دقيقة للتحديثات الجوية أولاً بأول، والتنسيق المستمر بين الجهات الاتحادية والمحلية.
ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى متابعة النشرات والتحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد عبر القنوات الرسمية، والابتعاد عن مناطق تجمع المياه أثناء سقوط الأمطار، وأخذ الحيطة والحذر حفاظاً على السلامة العامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
حالة جوية
