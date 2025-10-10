السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي مدير مختبر الأمن السيبراني في جامعة لويزفيل

طحنون بن زايد يلتقي مدير مختبر الأمن السيبراني في جامعة لويزفيل
10 أكتوبر 2025 22:27

ناقش سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أحدث الاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي مع الدكتور رومان يامبولسكي، أستاذ علوم الحاسوب ومدير مختبر الأمن السيبراني في جامعة لويزفيل.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت الدكتور رومان يامبولسكي، أستاذ علوم الحاسوب ومدير مختبر الأمن السيبراني في جامعة لويزفيل، وناقشنا أحدث الاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطور الأنظمة نحو مزيد من التقدّم والشمول، إلى جانب أهمية ترسيخ مبادئ الأخلاقيات وضمان السلامة في تطوير التقنيات المتقدمة».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أن «الحوار العلمي وتبادل الأفكار مع العلماء والخبراء الدوليين ركيزة استراتيجية لتوسيع آفاق الفكر وصياغة رؤى أكثر عمقاً حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، ويسهم في دعم جهود دولة الإمارات لبناء منظومات ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة، تعزز التوازن بين الابتكار والتنظيم من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات المتخصصة، وبما ينسجم مع تطلعاتنا وطموحاتنا الوطنية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
