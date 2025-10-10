ياس بن حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة أحمد شليويح المنصوري

الظفرة (وام)



قدم الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، واجب العزاء إلى شليويح مطر سيف بن حمدان المنصوري، في وفاة نجله أحمد، وذلك لدى زيارته، أمس، مجلس العزاء في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ونقل الشيخ ياس بن حمدان بن زايد إلى أسرة الفقيد تعازي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معرباً عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى، عزَّ وجلَّ، أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق الشيخ ياس بن حمدان بن زايد خلال تقديم واجب العزاء، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.