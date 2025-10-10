السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تخريج 11 منتسباً بشرطة أبوظبي في «الوطني لبناء القدرات»

تخريج 11 منتسباً بشرطة أبوظبي في «الوطني لبناء القدرات»
11 أكتوبر 2025 00:49

أبوظبي (الاتحاد)
شهد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، حفل تخريج الدفعة الجديدة وعدد 11 ضابطاً وصف ضباط من منتسبي شرطة أبوظبي المشاركين في البرنامج الوطني لبناء القدرات في مجال إنفاذ قوانين الملكية الفكرية ودبلوم خبير الملكية الفكرية، الذي نظمته جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وعدد من الجهات الوطنية، وذلك في نادي ضباط الشرطة بدبي، وبحضور العميد دكتور سلطان عبيد النعيمي، نائب مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وخبراء الملكية الفكرية في الدولة.

وأكد معاليه في كلمته أن دولة الإمارات تمضي بثقة نحو تعزيز منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، وترسيخ مكانتها كمركز رائد في إنفاذ القوانين ذات الصلة، مشيراً إلى أن حماية حقوق المبدعين والمبتكرين تُعد قيمة حضارية ومسؤولية وطنية تسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

شرطة أبوظبي
الملكية الفكرية
ضاحي خلفان تميم
