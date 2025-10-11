الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس صحو وفرصة سقوط أمطار غداً

طقس صحو وفرصة سقوط أمطار غداً
11 أكتوبر 2025 17:55

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شمالاً وشرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية والجزر يصاحبها سقوط أمطار.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية  الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط قد يضطرب أحياناً مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:52 والمد الثاني عند الساعة 06:14، والجزر الأول عند 09:14 والجزر الثاني عند الساعة  23:18.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً مع السحب أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 12:19 والمد الثاني عند الساعة 22:02، والجزر الأول عند الساعة 19:26 والجزر الثاني عند الساعة 08:19.
 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                    الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي                     36 26 70 20
دبي                          36 27 80 25
الشارقة                      36 24 80 25
عجمان                       36 27 80 30
أم القيوين                    36 24 85 30
رأس الخيمة                 37 23 80 25
الفجيرة                       32 27 85 60
العـين                         35 24 70 20
ليوا                            38 23 80 25
الرويس                       34 23 80 30
السلع                           35 22 85 25
دلـمـا                           34 27 70 40
طنب الكبرى / لصغرى    34 27 80 45
أبو موسى                     35 27 80 45.

أخبار ذات صلة
هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
سقوط أمطار
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©