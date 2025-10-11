الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جائزة عالمية عن مشروع إنارة الطرق في الفجيرة

محمد سيف الأفخم خلال تسلمه الجائزة (وام)
12 أكتوبر 2025 01:21

لشبونة (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

حصدت بلدية الفجيرة جائزة «سيلفر ستيف» العالمية عن مشروعها المبتكر «مشروع إنارة طرق الفجيرة»؛ وذلك في فئة «منظمة العام - الجهات غير الربحية أو الحكومية»، ضمن الجوائز الدولية للأعمال لعام 2025.
وتم تكريم بلدية الفجيرة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أول أمس، في العاصمة البرتغالية لشبونة؛ تقديراً لجهودها في تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق أهداف الإمارة في التحول نحو المدن الخضراء والمستدامة.
وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن هذا الفوز يعكس الدعم الكبير والرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لمسيرة التطوير والتحديث في المجالات المختلفة.
وأضاف: إن مشروع إنارة طرق الفجيرة يمثل نموذجاً في الابتكار في إدارة الطاقة واستخدام تقنيات «أل إي دي» الذكية التي تقلل الانبعاثات الكربونية وتخفض التكاليف التشغيلية، بما يواكب توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي 2050.
وتُعد جوائز سيلفر ستيف من أبرز الجوائز العالمية التي تُمنح لتكريم الإنجازات في مجالات الإدارة والابتكار والتميز المؤسسي، وتشارك فيها مئات المؤسسات من أكثر من 60 دولة حول العالم.

محمد سيف الأفخم
الفجيرة
بلدية الفجيرة
الإمارات
إنارة الطرق
طرق الفجيرة
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©