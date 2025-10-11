بلدية مدينة العين تنفذ حملة «أعمدة بلا مشوهات»

منطقة العين (الاتحاد)

تنفذ بلدية مدينة العين حملة لإزالة الملصقات الدعائية المشوّهة لأعمدة الإنارة في مختلف مناطق العين، حيث تمكنت فرق العمل حتى الآن من إزالة أكثر من 5000 ملصق باستخدام مواد صديقة للبيئة وآمنة تحافظ على جودة وسلامة الأعمدة.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة «العين تستاهل» لتعزيز جهود الحفاظ على مظهر منطقة العين، من خلال تشجيع المجتمع على المشاركة الفعّالة في الحفاظ على نظافة وجمالية الأماكن العامة، مما يعكس روح المسؤولية المجتمعية، ويعزز هوية العين وجهة نظيفة وآمنة وجاذبة لجميع سكانها وزوارها.

كما تسعى البلدية، عبر هذه الحملة، إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للمرافق العامة والطرقات والأحياء السكنية، وإبراز الهوية العمرانية للمنطقة.

وأكدت البلدية أن المحافظة على جمال منطقة العين مسؤولية مجتمعية، تتطلب تعاون الجميع، من خلال الامتناع عن وضع الملصقات على المرافق العامة، مشيرة إلى أن مشاركة المجتمع في هذه الجهود تسهم في حماية البنية التحتية، وتعزيز استدامتها، بما يضمن استمرار الاستفادة منها على النحو الأمثل للأجيال الحالية والقادمة.

ويواكب هذا التوجه مكانة العين وجهة حضارية مستدامة، تجمع بين الأصالة والتطور، وتحرص على تطبيق أفضل الممارسات البيئية في إدارة المرافق والبنية التحتية.