الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية مدينة العين تنفذ حملة «أعمدة بلا مشوهات»

بلدية مدينة العين تنفذ حملة «أعمدة بلا مشوهات»
12 أكتوبر 2025 01:22

منطقة العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

تنفذ بلدية مدينة العين حملة لإزالة الملصقات الدعائية المشوّهة لأعمدة الإنارة في مختلف مناطق العين، حيث تمكنت فرق العمل حتى الآن من إزالة أكثر من 5000 ملصق باستخدام مواد صديقة للبيئة وآمنة تحافظ على جودة وسلامة الأعمدة.
وتأتي هذه الجهود ضمن حملة «العين تستاهل» لتعزيز جهود الحفاظ على مظهر منطقة العين، من خلال تشجيع المجتمع على المشاركة الفعّالة في الحفاظ على نظافة وجمالية الأماكن العامة، مما يعكس روح المسؤولية المجتمعية، ويعزز هوية العين وجهة نظيفة وآمنة وجاذبة لجميع سكانها وزوارها. 
كما تسعى البلدية، عبر هذه الحملة، إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للمرافق العامة والطرقات والأحياء السكنية، وإبراز الهوية العمرانية للمنطقة. 
وأكدت البلدية أن المحافظة على جمال منطقة العين مسؤولية مجتمعية، تتطلب تعاون الجميع، من خلال الامتناع عن وضع الملصقات على المرافق العامة، مشيرة إلى أن مشاركة المجتمع في هذه الجهود تسهم في حماية البنية التحتية، وتعزيز استدامتها، بما يضمن استمرار الاستفادة منها على النحو الأمثل للأجيال الحالية والقادمة. 
ويواكب هذا التوجه مكانة العين وجهة حضارية مستدامة، تجمع بين الأصالة والتطور، وتحرص على تطبيق أفضل الممارسات البيئية في إدارة المرافق والبنية التحتية.

بلدية مدينة العين
الإمارات
بلدية العين
العين
الملصقات
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©