«بيئات عمل متزنة.. عقول منتجة».. محاضرة توعية في مكتبة محمد بن راشد

دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، نظّمت مكتبة محمد بن راشد محاضرة توعوية بعنوان «بيئات عمل متزنة.. عقول منتجة» للدكتور أحمد النعيمي، بحضور جمهور متنوع من المهتمين بمجالات الصحة النفسية والتنمية الذاتية.

واستعرض الدكتور النعيمي مفهوم الصحة النفسية من منظور علمي وإنساني شامل، مؤكداً أنها تشمل غياب الأمراض النفسية، والتوازن العاطفي، والقدرة على التكيف، وإدارة التوتر، وتعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية. وشدّد على أن الاهتمام بالصحة النفسية أصبح جزءاً أساسياً من الرعاية الصحية الشاملة، إلى جانب الصحة الجسدية.

وتطرّقت المحاضرة إلى عدة محاور رئيسية، من أبرزها: أهمية التوازن النفسي في مواجهة ضغوط العمل والحياة اليومية، وتأثير القلق والاكتئاب على الأداء الوظيفي والإنتاجية، إضافةً إلى سبل الوقاية من الاضطرابات النفسية عبر ممارسات عملية، مثل الرياضة والتأمل والتنظيم اليومي.

كما تخللت الفعالية جلسة تفاعلية بعنوان «تحقيق التوازن النفسي»، والتي أتاحت المجال للحضور لطرح الأسئلة ومشاركة تجاربهم الشخصية مع الضغوط والتحديات النفسية. كما قدّم الدكتور أحمد النعيمي خلال الجلسة حلولاً عملية لتحسين التوازن النفسي، شملت تقنيات التنفس العميق، وإدارة الوقت، والتواصل الفعّال، إضافة إلى إبراز أهمية الدعم الأسري والاجتماعي في تعزيز الصحة النفسية.

وفي ختام الفعالية، أشاد الحضور بأهمية مثل هذه المبادرات التي تنظمها مكتبة محمد بن راشد، في رفع مستوى الوعي المجتمعي، والمساهمة في كسر الوصمة المرتبطة بالقضايا النفسية، وتشجع الأفراد على طلب المساعدة دون تردد.

وتعكس هذه الفعالية حرص مكتبة محمد بن راشد على المساهمة بقوة في نشر المعرفة وتطوير الوعي المجتمعي، بما يواكب احتياجات الأفراد ويُسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وإيجابية، وليظل الكتاب والمعرفة جسراً أساسياً نحو مستقبل أفضل.