«أصدقاء مرضى السرطان» تدشّن فعاليتها المجتمعية في الجادة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، أول أمس، في الجادة بالشارقة، النسخة الثانية من الفعالية المجتمعية، التي تنظمها «القافلة الوردية» وتستمر حتى اليوم، تحت شعار «مجتمعٌ كاملٌ أنتِ»، ضمن فعاليات حملة «أكتوبر الوردي»، بالتزامن مع «الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي».

وتستهدف الفعالية، تعزيز التفاعل المجتمعي مع فعاليات حملة «أكتوبر الوردي»، ونشر الوعي بين كافة أفراد المجتمع حول سرطان الثدي، وتأكيد أهمية إجراء الفحص الذاتي والفحوص الطبية للكشف المبكر عنه بشكل دوري.

وتشمل الفعالية المجتمعية تقديم الفحوص الطبية السريرية، بالإضافة إلى الفحوص الإشعاعية «الماموغرام» للسيدات من الفئة العمرية 40 عاماً فما فوق، مجاناً، للكشف المبكّر عن سرطان الثدي في العيادة المتنقلة الكبيرة التابعة لـ«القافلة الوردية»، وتنظيم مجموعة متنوعة من ورش العمل التفاعلية، إلى جانب باقة من الأنشطة العائلية والترفيهية للأطفال واليافعين، والعروض المتجولة، وعروض المهرجين والدُمى البشرية المتحركة، والفقاعات الصابونية.

وتستمر الفعالية على مدى ثلاثة أيام، من الساعة 5:00 مساءً حتى 11:00 مساءً، بمشاركة مجموعة من الجهات والمؤسسات الداعمة، من بينها «نفط الهلال» الراعي البلاتيني، و«أرادَ» للتطوير العقاري راعي المكان، و«إلينغتون العقارية» الراعي الذهبي، إلى جانب «الشركة العربية للسيارات – الرستماني» و«SHIFT لتأجير السيارات» رعاة النقل، و«مؤسسة نفط الشارقة الوطنية» و«زلال» و«مجموعة المروان» الرعاة البرونزيين، بالإضافة إلى مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة و«سيلّا» كشركاء فعالية، وبدعم من «ساند» و«مركز الشارقة للعمل التطوعي».

وشهدت الفعالية في أول أيامها حضور أكثر من 1500 مشارك، في إقبال مجتمعي استثنائي من الأفراد والعائلات، الذين تفاعلوا مع الأنشطة المتنوعة، حيث توجّهت السيدات إلى العيادة المُتنقّلة لإجراء الفحوص الطبية المجانية، في حين شارك الزوّار في ورش العمل التفاعلية، وأمضى الأطفال أوقاتاً مرحة في أنشطة «الرسم على الوجه» وصناعة الورود والزهور، والرسم على القمصان والقبّعات، كما استمتع اليافعون بمجموعة من ألعاب الفيديو في «منطقة الألعاب الإلكترونية»، وغيرها من الألعاب المجتمعية الحركية والترفيهية.

وشارك في الفعالية مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، التابع لـ «مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع»، من خلال تنظيم ورش عمل تفاعلية تُعرّف بالحرف الإماراتية التقليدية وتُبرز قيمتها في الحياة المعاصرة.