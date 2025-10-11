الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الزمالة التقنية» يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز حضور الشباب العربي عالمياً

مشاركون في الجلسات النقاشية ضمن برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي (من المصدر)
12 أكتوبر 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

شهد اليوم الخامس من «برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي 2025»، الذي يُنظِّمه مركز الشباب العربي في إمارة أبوظبي حتى الـ17 أكتوبر الجاري، تجربة ميدانية مميزة خاضها المشاركون، جمعت بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، من خلال زيارة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز IEC، حيث تعرّفوا على أحدث التقنيات والتطبيقات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة، ودور الجامعة في إعداد كوادر تُسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا المتقدمة.
كما اطّلع المشاركون خلال زيارتهم إلى مركز IEC، على منظومة دعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والنهج الفريد الذي يتّبعه المركز في دمج العمق التقني مع الفهم العملي للسوق المحلي والإقليمي، مما يمكّن رواد الأعمال الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة ذات أثر ملموس في المنطقة والعالم.
وقد أبدى المركز اهتماماً كبيراً بمشاريع المشاركين من الشباب العربي، معلناً استعداده لبحث فرص التعاون والدعم والاحتضان للشركات الناشئة الواعدة التي يعمل عليها أعضاء البرنامج، بما يُسهم في تمكين الشباب العربي وتسريع نمو مشاريعهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
كما شهد جلستين تفاعليتين ضمن فعاليات البرنامج، كانت الأولى بعنوان «الجيل القادم من قادة التكنولوجيا العرب» بالتعاون مع شركة «إي آند»، ركّزت على استعراض المهارات القيادية المستقبلية التي يحتاجها روّاد التكنولوجيا العرب، إضافةً إلى التعريف بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية المعتمدة ضمن منظومة الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وخدمة العملاء الذكية.
فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان «الهيكلة والسرد القصصي برؤية واضحة»، قدّمها فريدريك سيسر، عضو سابق في مجلس المنتدى الاقتصادي العالمي، كبير التنفيذيين في مؤسسة «نماذج من أجل الإنسانية» (Prototypes for Humanity)، وتناولت فنون عرض الأفكار التقنية بأسلوب مؤثر يُسهم في إيصال الرسائل بوضوح وفاعلية.
وفي هذا السياق، قال فريدريك سيسر: «في عالم التكنولوجيا المتسارع، لا يكفي أن تمتلك فكرة أو منتجاً تقنياً مميزاً، بل إنّ الطريقة التي تقدم بها هذه الفكرة هي ما يصنع الفرق الحقيقي». وأضاف: «السرد القصصي الواضح والموجه بدقة هو الأداة التي تمنح المشاريع الحياة، وتجعلها قادرة على جذب المستثمرين وبناء الشراكات وإلهام المستفيدين، وعندما يُتقن الشباب العربي فن عرض أفكارهم التقنية بطريقة منظمة ومقنعة، فإنهم يصنعون تأثيراً يغير المستقبل، فهذه المهارة تُعتبر عنصراً أساسياً لكل من يريد أن يترك بصمته في المشهد التكنولوجي العالمي».

الذكاء الاصطناعي
الإمارات
الشباب العربي
مركز الشباب العربي
أبوظبي
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©