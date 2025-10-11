مذكرة تفاهم بين جامعة أبوظبي و«داماك» لتعزيز التميُّز الأكاديمي والمهني

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت جامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجموعة داماك، بهدف تعزيز التميز الأكاديمي وتطوير المهارات المهنية وتوسيع آفاق البحث التطبيقي.

وقال الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي في دبي: تسعى الجامعة إلى تمكين طلبتها بالخبرات التي تساعدهم على التميز في مجالات، مثل العقارات والضيافة والأعمال الرقمية.

سيحصل طلبة جامعة أبوظبي على فرص تدريب وتوجيه مهني داخل مؤسسات داماك، مما يتيح لهم تطبيق ما تعلموه أكاديمياً في بيئة عمل حقيقية. كما سيشاركون في مشاريع بحثية وتطبيقية تدعم مهاراتهم العملية. وفي المقابل، سيتمكّن موظفو «داماك» من الاستفادة من برامج المنح الدراسية والتدريب المتخصص والتطوير المهني في حرم الجامعة بدبي.

وقال إم بي جون، رئيس شؤون الموارد البشرية في مجموعة داماك: «إن هذه المذكرة تؤكد التزام «داماك» المستمر بدعم المؤسسات الأكاديمية، بما يُسهم في إعداد قوى عاملة قادرة على مواكبة المستقبل».

من جهتها، قالت شيرين سيغال، نائب الرئيس لقسم الموارد البشرية وأداء الموظفين في «داماك»: «تعكس هذه الشراكة التزام «داماك» بتمكين الجيل القادم من خلال التعليم والتطوير المهني».