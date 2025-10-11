الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طالب بن صقر يحضر أفراح الشامسي والخاطري برأس الخيمة

طالب بن صقر خلال الحفل (وام)
12 أكتوبر 2025 01:22

رأس الخيمة (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد بن حارب محمد الشامسي بمناسبة زفاف نجليه، حمد على كريمة سلطان علي بن شميّل الخاطري، ومايد على كريمة حميد محمد بن حارب الشامسي.
وحضر الحفل -الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بمنطقة أذن برأس الخيمة- الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، وعدد من شيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع من المدعوين والمهنئين.
وهنّأ الشيخ طالب بن صقر والحضور العرسان وذويهم، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يبارك لهم وأن يرزقهم حياة سعيدة تسودها المودة والرحمة.
من جانبهم، عبّر ذوو العرسان عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيخ طالب بن صقر على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

طالب بن صقر القاسمي
الإمارات
أفراح الشامسي
رأس الخيمة
