دائرة تنمية المجتمع تحث المؤسسات على المشاركة في جائزة «دمج»

أبوظبي (الاتحاد)



حثت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث في إمارة أبوظبي على المشاركة في جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم «دمج»، بعد الإعلان عن تمديد فترة التقديم للجائزة إلى 31 أكتوبر 2025، لإتاحة المجال لتقديم المشاركات، وإبراز الجهود التي تعكس الحرص على دمج أصحاب الهمم.

وأكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأسرة والطفل في دائرة تنمية المجتمع، أن التمديد يعكس حرص الدائرة على منح جميع الجهات فرصة أكبر لتقديم طلباتها بالشكل الذي يلبي متطلبات الجائزة ويعكس الجهود المبذولة، بما يتيح المجال لإبراز أفضل الممارسات المؤسسية وتعزيز مشاركة أوسع من مختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم في ترسيخ نهج الدمج الشامل لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، انسجاماً مع عام المجتمع 2025 واستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.

وأضافت: أن جائزة «دمج» تمثل منصة استراتيجية لتحفيز الجهات على تبنّي سياسات وممارسات دامجة، وتكريم جهودها الرائدة في هذا المجال. ولا تقتصر الجائزة على تكريم الممارسات المتميزة فحسب، بل تُعدّ وسيلة عملية لقياس مستوى التقدّم في دمج وتمكين أصحاب الهمم، وتحديد الفجوات والتحديات، وتشجيع المؤسسات على تبنّي حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

وفيما يتعلق بخطوات التقديم، فإنه يتم عبر المنصة الإلكترونية للجائزة damj.gov.ae ويتطلب إنشاء حساب واستكمال نموذج طلب الترشيح وإرفاق المستندات المطلوبة، وبعد استلام إشعار القبول، يجب استكمال طلب المشاركة خلال ثلاثة أيام عمل، حيث يعتبر التقديم مكتملاً فقط بعد قبول طلبي الترشيح والمشاركة معاً في النظام.

وتسعى دائرة تنمية المجتمع من خلال جائزة «دمج»، إلى تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات، وتسريع تبني السياسات الدامجة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع متماسك يحتضن جميع فئاته، ليكون نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة والعالم في مجال الدمج والتمكين.