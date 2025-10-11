الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دائرة تنمية المجتمع تحث المؤسسات على المشاركة في جائزة «دمج»

خدمات متطورة لأصحاب الهمم (من المصدر)
12 أكتوبر 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

حثت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث في إمارة أبوظبي على المشاركة في جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم «دمج»، بعد الإعلان عن تمديد فترة التقديم للجائزة إلى 31 أكتوبر 2025، لإتاحة المجال لتقديم المشاركات، وإبراز الجهود التي تعكس الحرص على دمج أصحاب الهمم.

أخبار ذات صلة
الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

وأكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأسرة والطفل في دائرة تنمية المجتمع، أن التمديد يعكس حرص الدائرة على منح جميع الجهات فرصة أكبر لتقديم طلباتها بالشكل الذي يلبي متطلبات الجائزة ويعكس الجهود المبذولة، بما يتيح المجال لإبراز أفضل الممارسات المؤسسية وتعزيز مشاركة أوسع من مختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم في ترسيخ نهج الدمج الشامل لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، انسجاماً مع عام المجتمع 2025 واستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.
وأضافت: أن جائزة «دمج» تمثل منصة استراتيجية لتحفيز الجهات على تبنّي سياسات وممارسات دامجة، وتكريم جهودها الرائدة في هذا المجال. ولا تقتصر الجائزة على تكريم الممارسات المتميزة فحسب، بل تُعدّ وسيلة عملية لقياس مستوى التقدّم في دمج وتمكين أصحاب الهمم، وتحديد الفجوات والتحديات، وتشجيع المؤسسات على تبنّي حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
وفيما يتعلق بخطوات التقديم، فإنه يتم عبر المنصة الإلكترونية للجائزة damj.gov.ae ويتطلب إنشاء حساب واستكمال نموذج طلب الترشيح وإرفاق المستندات المطلوبة، وبعد استلام إشعار القبول، يجب استكمال طلب المشاركة خلال ثلاثة أيام عمل، حيث يعتبر التقديم مكتملاً فقط بعد قبول طلبي الترشيح والمشاركة معاً في النظام.
وتسعى دائرة تنمية المجتمع من خلال جائزة «دمج»، إلى تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات، وتسريع تبني السياسات الدامجة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع متماسك يحتضن جميع فئاته، ليكون نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة والعالم في مجال الدمج والتمكين.

دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
تنمية المجتمع
الإمارات
الدمج المجتمعي
جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©