مدير إدارة الأعمال الاجتماعية بـ«معاً» لـ«الاتحاد»: «أثر +» يستهدف دعم وتمكين 150 مؤسسة من القطاع الثالث في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قالت سلمى غرامه، مدير إدارة الأعمال الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أن «أثر+»، يعتبر أول مركز متخصص بتسريع الأثر الاجتماعي في أبوظبي، حيث سيسهم المركز في تعزيز المشاركة المجتمعية بالتزامن مع عام المجتمع، ليشكل مركزاً متخصصاً يجمع الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام وصناع الأثر، ضمن منظومة متكاملة للتعاون وريادة الأعمال الاجتماعية.

وأضافت غرامه: «إن إطلاق المركز يأتي تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، إذ أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، مركز أثر+ مبادرة نوعية تُجسّد رؤية إمارة أبوظبي في تعزيز التماسك المجتمعي وتمكين القطاع الثالث. ويأتي المركز ضمن إطار مبادرة «من المجتمع للمجتمع»، ليكون أول مركز متخصص يُعنى بتمكين روّاد الأعمال الاجتماعيين وتسريع نمو الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي عبر منظومة متكاملة تدعم التعاون وتبادل المعرفة». ويهدف أثر+ إلى توفير بيئة مهنية محفّزة تسهم في توسيع ثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية، وتفتح المجال أمام الفاعلين في القطاع الاجتماعي لتبادل الخبرات والعمل المشترك نحو حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على نسيج المجتمع وتماسكه.



أبرز خدمات «أثر+»

وأوضحت غرامه في حوارها مع «مركز الاتحاد للأخبار»، أن مركز أثر+ يقدم باقة متكاملة من الخدمات المصممة، وبخاصة لدعم نمو الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي والتي تتضمن: أولاً، مساحات عمل مرنة توفّر بيئة عمل تشاركية تعزز من التواصل وبناء العلاقات المهنية بين المؤسسات ورواد الأعمال الاجتماعيين. وتقدم برامج لبناء القدرات مصممة لدعم المؤسسات حسب الحاجة تتنوع بين ورش العمل الجماعية وجلسات الإرشاد الفردي، وورش عمل تخصصية تتناول التحديات التشغيلية للمؤسسات.

ولفتت إلى أن المركز يوفر خدمات مهنية احترافية تشمل الاستشارات القانونية، وتطوير الهوية المؤسسية والعلامة التجارية، وتدريب القيادات، والإدارة المالية، تقدم إما بشكل مجاني أو بأسعار مخفضة من خلال تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات، بما يضمن سهولة الوصول والاستفادة. كما تم تخصيص منصة رقمية متاحة لروّاد الأثر، تتيح الوصول إلى مكتبة معرفية، وموارد تعليمية، وخدمات المركز. إلى جانب توفير مساحة مخصصة للفعاليات ومجهزة لعقد ورش العمل، الاجتماعات، والفعاليات الخاصة بالمؤسسات. بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وبرامج تواصل تهدف إلى ربط رواد القطاع الثالث مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز فرص التعاون والشراكات المشتركة.



الجهات الداعمة

وأضافت مدير إدارة الأعمال الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: أن أثر+ يدعم المؤسسات ورواد الأعمال عبر تقديم بيئة متكاملة تشمل: توفير المعرفة، المساحات، الخدمات التخصصية، والربط مع الجهات الداعمة. من خلال هذا الدعم، يتمكن رواد الأثر من تجاوز التحديات التشغيلية، وتنمية مهاراتهم، وتسريع أعمالهم، وبالتالي تحقيق أثر مجتمعي ملموس ومستدام. كما يسهل المركز الوصول إلى شبكات الدعم والممولين والشركاء، مما يعزز فرص النجاح على المدى الطويل. وأوضحت غرامه، أن التعاون بين القطاعين العام والخاص، يشكّل محوراً رئيسياً في نجاح أثر+، مشيرة إلى أنه تم تمويل المركز من مساهمات مجتمعية، أبرزها مساهمة بنك أبوظبي التجاري وشركة مدن القابضة، مما يبرز أهمية التزام الشركات بدورها المجتمعي. كما وتسهم هذه الشراكات في توفير الموارد اللازمة، وتمكين المؤسسات الاجتماعية من الوصول إلى شبكات جديدة من الدعم، مما يعزز من فاعلية المركز واستدامته ويعكس التكامل الحقيقي بين مختلف القطاعات في خدمة المجتمع.



تحول نوعي

وأكدت غرامه، أن مركز أثر+ يجسّد خطوة استراتيجية نحو إحداث تحول نوعي في بيئة العمل المجتمعي في إمارة أبوظبي. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يحقق المركز أموراً تتضمن: تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار في مواجهة التحديات المجتمعية، ودعم وتمكين أكثر من 150 مؤسسة من مؤسسات القطاع الثالث في الإمارة، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الاجتماعية عبر منظومة دعم متكاملة، ونشر قيم العطاء والمشاركة المجتمعية وتحفيز الأفراد والجهات المانحة على المساهمة، وخلق فرص اقتصادية مستدامة من خلال مشاريع ومبادرات ذات أثر اجتماعي مباشر. كما ويسهم المركز في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في مجال العمل المجتمعي، ويساعد في دفع عجلة التنمية المستدامة، بقيادة المجتمع ولصالحه.