حديقة الحيوانات بالعين تستعرض جهودها في صون الحياة البرية

أبوظبي (الاتحاد)



شاركت حديقة الحيوانات بالعين، في أعمال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، بهدف تبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم في مجالات صون التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وأكدت الدكتورة آمنة العتيبة، مدير إدارة علوم الحياة في حديقة الحيوانات بالعين، أن مشاركة الحديقة في هذا الحدث العالمي تأتي في إطار حرصها على إبراز الجهود الوطنية في مجال حماية الحياة البرية والمحافظة على الأنواع المهددة، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين المؤسسات المحلية والعالمية المعنية بالحفاظ على الطبيعة.

وقالت الدكتورة العتيبة في تصريح لـ«الاتحاد»: «نسعى من خلال مشاركتنا في المؤتمر إلى عرض خبراتنا المحلية في مجالات صون الأنواع وحماية التنوع الحيوي، إلى جانب التعرف على أحدث الممارسات والتقنيات العالمية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز برامجنا البحثية وجهود الحماية المستدامة».

وبينت أن حديقة الحيوانات بالعين تنفذ عدداً من المشاريع الرائدة التي تُعد نموذجاً في مجال حماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومن أبرزها مركز حفظ وإكثار قط الرمال، الذي يُعد من الأنواع النادرة والمدرجة ضمن القائمة الحمراء لإمارة أبوظبي.

وأوضحت الدكتورة العتيبة أن المركز يضم مرافق تعليمية مخصصة للزوار والمدارس، إلى جانب برامج توعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع بأهمية حماية هذا النوع الفريد من القطط البرية.

وأشارت إلى أن الحديقة تعمل كذلك على تنفيذ مشروع محمية الغوريلا الذي يُعنى برعاية هذا النوع النادر، إضافة إلى مشروع النمر السيبيري الذي يمثل تجربة نوعية تهدف إلى تعريف الخبراء والزوار من مختلف دول العالم بجهود دولة الإمارات في حماية الأنواع المهددة وإكثارها ضمن بيئات آمنة ومستدامة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي الحديقة إلى إبراز جهودها في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والمنظمات البيئية محلياً ودولياً، فضلاً عن تمثيل دولة الإمارات وإبراز دورها الريادي في صون الحياة البرية واستدامتها.