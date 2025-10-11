الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

16 أكتوبر بدء موسم «الوسمي»

16 أكتوبر بدء موسم «الوسمي»
12 أكتوبر 2025 01:22

الشارقة (وام)

ذكرت جمعية الإمارات للفلك، أن موسم «الوسمي» يبدأ اعتباراً من 16 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، وعدد أيامه 52، ويعده البعض 60 يوماً.
وأوضح إبراهيم الجروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الوسم عند أهل الأنواء يعد ثاني مواسم الخريف بعد الصفري أو الصفرية التي تبدأ مع طلوع سهيل، وخلاله تتجه الأجواء نحو الاعتدال نهاراً، وتبدأ برودة الليل بالتسلل، بدءاً من الفجر ومع نهاية الوسم يبدأ الشتاء، ويتعمق البرد ويبرد سائر الليل وتبدأ البرودة بالتوغل نهاراً.
وأضاف، أن الوسم كما يسميه العرب «الربيع الأول» أو «ربيع الماء والندى» هو موسم الربيع واعتدال الأجواء الذي يسبق الشتاء وشدة البرد حيث تكون الرطوبة العالية، ويتشكل ندى الصباح وتبدأ الأمطار الشتوية وأمطاره تنبت العشب والكلأ والكمأة؛ لأنه يكون في وقت تحيا به الأرض، وتنمو به النباتات البرية والمراعي وأمطاره تنشط نمو النباتات، وتطيل من عمر المراعي.

الوسمي
جمعية الإمارات للفلك
الإمارات
إبراهيم الجروان
فصل الخريف
الخريف
