«الفارس الشهم 3» تواصل جهودها الإغاثية في غزة

متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة (أرشيفية)
12 أكتوبر 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
فخلال الأسبوع الـ 100، سلمت عملية «الفارس الشهم 3»، 21 صهريج مياه إلى مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، ضمن جهودها المستمرة لتأمين المياه للأسر المتضررة والمناطق التي تعاني من شح حاد في المياه، وسد حالة العجز التي تُعاني منها الهيئات المحلية في ظل الأوضاع الصعبة. 
والتزاماً بدور الإمارات الإنساني ودعمها المتواصل للقطاع الطبي، قامت العملية خلال الأسبوع الـ 100، بتسليم 5 سيارات إسعاف جديدة دعماً للقطاع الصحي في غزة.  
كما دعمت 58 تكية لإنتاج 15 ألف وجبة يومياً يستفيد منها أكثر من 750 ألف نازح فلسطيني.
وأقامت 8 مخابز تنتج ما يقارب 26 ألف ربطة خبز يومياً يستفيد منها 128 ألف نازح، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 20 ألف طرد إغاثي متنوع لـ41 مخيماً. 
ونفذت عملية «الفارس الشهم 3»، 9 مبادرات إنسانية لخدمة 3310 مواطنين فلسطينيين. في الأثناء قامت العملية بتقديم 3458 مناشدة إنسانية تمت الاستجابة لها الأسبوع الحالي.

