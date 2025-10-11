«رصد أنواع البوم في وادي الوريعة» في جلسة حوارية

أبوظبي (وام)

نظمت هيئة الفجيرة للبيئة خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 المنعقد حالياً بمركز «أدنيك» في أبوظبي جلسة حوارية بعنوان «رصد أنواع البوم في وادي الوريعة».

ركزت الجلسة - التي قدمها سميع الله مجيد مفتش تنوع بيولوجي بري في هيئة الفجيرة للبيئة - على آلية توثيق أنواع البوم في الوريعة والتي أسفرت عن تسجيل 7 أنواع من البوم في بيئة إمارة الفجيرة من أصل 9 في دولة الإمارات، وعلى رأسها البومة العُمانية النادرة.

من جانبه، ذكر الدكتور علي الحمودي، مدير إدارة التنوع البيولوجي في «الهيئة» أن فريق التنوع البيولوجي البري يعمل على توثيق الحياة الفطرية في إمارة الفجيرة بمختلف الطرق.