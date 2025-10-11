الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«رصد أنواع البوم في وادي الوريعة» في جلسة حوارية

خلال الجلسة الحوارية (وام)
12 أكتوبر 2025 01:21

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

نظمت هيئة الفجيرة للبيئة خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 المنعقد حالياً بمركز «أدنيك» في أبوظبي جلسة حوارية بعنوان «رصد أنواع البوم في وادي الوريعة».
ركزت الجلسة - التي قدمها سميع الله مجيد مفتش تنوع بيولوجي بري في هيئة الفجيرة للبيئة - على آلية توثيق أنواع البوم في الوريعة والتي أسفرت عن تسجيل 7 أنواع من البوم في بيئة إمارة الفجيرة من أصل 9 في دولة الإمارات، وعلى رأسها البومة العُمانية النادرة.
من جانبه، ذكر الدكتور علي الحمودي، مدير إدارة التنوع البيولوجي في «الهيئة» أن فريق التنوع البيولوجي البري يعمل على توثيق الحياة الفطرية في إمارة الفجيرة بمختلف الطرق.

وادي الوريعة
الإمارات
محمية وادي الوريعة
محمية وادي الوريعة بالفجيرة
هيئة الفجيرة للبيئة
الفجيرة
المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة
الحفاظ على الطبيعة
المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©