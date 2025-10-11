هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق في الدولة، ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات خلال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، وتجنب الوقوف في الأماكن المفتوحة أو المرتفعة، أثناء الرعد والبرق، والانتباه لهبات الرياح الهابطة التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية أحياناً.

وأشار المركز إلى وجود حالة جوية متوقعة على الدولة تمتد إلى الثلاثاء 14 أكتوبر تتأثر فيها الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة ، موضحاً أن الفرصة مهيأة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وتوقع المركز سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً على فترات متباعدة، وعلى مناطق متفرقة خاصة المناطق الشمالية والشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، وتشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة مع سقوط حبات برد صغيرة محتملة على مناطق محدودة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً قد تكون مثيرة للغبار والأتربة. كما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.