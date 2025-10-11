الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

خلال هطول الأمطار (من المصدر)
12 أكتوبر 2025 01:23

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق في الدولة، ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات خلال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، وتجنب الوقوف في الأماكن المفتوحة أو المرتفعة، أثناء الرعد والبرق، والانتباه لهبات الرياح الهابطة التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية أحياناً.
وأشار المركز إلى وجود حالة جوية متوقعة على الدولة تمتد إلى الثلاثاء 14 أكتوبر تتأثر فيها  الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة ، موضحاً أن الفرصة مهيأة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.
وتوقع المركز سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً على فترات متباعدة، وعلى مناطق متفرقة خاصة المناطق الشمالية والشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، وتشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة مع سقوط حبات برد صغيرة محتملة على مناطق محدودة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً قد تكون مثيرة للغبار والأتربة. كما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

هطول الأمطار
الإمارات
أمطار
سقوط الأمطار
المركز الوطني للأرصاد
طقس
طقس الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©