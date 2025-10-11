تفاهم بين المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ومنصة «دراية»

عجمان (وام)

وقع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان مذكرة تفاهم مع منصة دراية للمتحدثين، لتنفيذ برامج تدريبية في الجاهزية الإعلامية والتأهيل الإعلامي لكوادر الدوائر الحكومية بالإمارة.

تهدف المذكرة إلى إبرام شراكة استراتيجية بين الجانبين، تدعم خطط المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة لتأهيل وتمكين الكفاءات الحكومية في مجالي الاتصال والإعلام.

وأكد محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار استراتيجية المكتب لتمكين الكوادر الحكومية من أدوات التواصل الإعلامي الفاعل وتعزيز جاهزية المتحدثين الرسميين للتعامل مع مختلف المنصات الإعلامية بكفاءة ومهنية.

وأضاف أن هذا التعاون خطوة نوعية نحو بناء منظومة اتصال حكومي متكاملة في إمارة عجمان وفقا لأفضل الممارسات الإعلامية العالمية.

وأكد الكعبي حرص المكتب الإعلامي لحكومة عجمان على تزويد الكوادر الحكومية بالمعارف والمهارات الإعلامية الحديثة التي تمكنهم من تمثيل جهاتهم بأفضل صورة أمام وسائل الإعلام والجمهور.

ولفت إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تزويد المتحدثين الرسميين بمهارات التواصل الفعّال والمستند إلى المهنية والشفافية، بما يحقق توجهات حكومة عجمان ورؤيتها المستقبلية.