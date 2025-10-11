الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ومنصة «دراية»

تفاهم بين المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ومنصة «دراية»
12 أكتوبر 2025 01:21

عجمان (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

وقع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان مذكرة تفاهم مع منصة دراية للمتحدثين، لتنفيذ برامج تدريبية في الجاهزية الإعلامية والتأهيل الإعلامي لكوادر الدوائر الحكومية بالإمارة. 
تهدف المذكرة إلى إبرام شراكة استراتيجية بين الجانبين، تدعم خطط المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة لتأهيل وتمكين الكفاءات الحكومية في مجالي الاتصال والإعلام. 
وأكد محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار استراتيجية المكتب لتمكين الكوادر الحكومية من أدوات التواصل الإعلامي الفاعل وتعزيز جاهزية المتحدثين الرسميين للتعامل مع مختلف المنصات الإعلامية بكفاءة ومهنية.
وأضاف أن هذا التعاون خطوة نوعية نحو بناء منظومة اتصال حكومي متكاملة في إمارة عجمان وفقا لأفضل الممارسات الإعلامية العالمية.
وأكد الكعبي حرص المكتب الإعلامي لحكومة عجمان على تزويد الكوادر الحكومية بالمعارف والمهارات الإعلامية الحديثة التي تمكنهم من تمثيل جهاتهم بأفضل صورة أمام وسائل الإعلام والجمهور. 
ولفت إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تزويد المتحدثين الرسميين بمهارات التواصل الفعّال والمستند إلى المهنية والشفافية، بما يحقق توجهات حكومة عجمان ورؤيتها المستقبلية. 

حكومة عجمان
الإمارات
عجمان
محمد الكعبي
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©