الأحد 12 أكتوبر 2025
سفير إسبانيا لدى الدولة يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

خلال حفل الاستقبال (وام)
12 أكتوبر 2025 01:21

أبوظبي (وام)

أقام إيميليو بين جودوي، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، حضره عمر راشد النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الإسبانية المقيمة بالدولة، ورجال أعمال إسبان.
وأشاد السفير الإسباني، في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بفندق قصر الإمارات، بالعلاقات القوية التي تربط بلاده ودولة الإمارات، وبالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
 وقال إن العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات شهدت منذ أن أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1972 نمواً وتطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وحافظت دولة الإمارات على مركزها كشريك تجاري رئيسي ومهم لمملكة إسبانيا في منطقة الخليج العربي، مؤكداً حرص إسبانيا على تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع دولة الإمارات.تخلل الحفل، تكريم بعض الشركاء «أصدقاء إسبانيا»: مدينة مصدر، وطيران الاتحاد، والمركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة في رأس الخيمة.

إسبانيا
الإمارات
وزارة الخارجية
