رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا الاستوائية بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة تيودورو أوبيانغ نغوما مباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة تيودورو أوبيانغ نغوما مباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي مانويل أوسا نسوي نيسوا، رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية.