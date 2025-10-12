محمد بن راشد: شكراً مكتوم بن محمد.. معكم نطمئن على مستقبل اقتصادنا الوطني

أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بسُلطة دبي للأصول الافتراضية بإشراف سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «قبل 3 سنوات اتخذنا قراراً بتأسيس سُلطة جديدة.. هي سُلطة دبي للأصول الافتراضية بإشراف مكتوم بن محمد.. اليوم تتصدر دبي كأكبر سوق مرخص للأصول الافتراضية حول العالم بتداولات تتجاوز 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام.. قطاع اقتصادي جديد بالكامل تمت إضافته لاقتصادنا الوطني خلال 3 سنوات فقط.. شكراً مكتوم بن محمد.. معكم نطمئن على مستقبل اقتصادنا الوطني».



