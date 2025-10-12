"صحة" تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار "أكتوبر الوردي شهر من أجلها"

أطلقت شركة "صحة"، التابعة لمجموعة "بيور هيلث"، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم، فعاليات حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار "أكتوبر الوردي – شهر من أجلها"، والتي تستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، في جامع الشيخ زايد الكبير، ضمن فعاليات "عام المجتمع".

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي وتشجيع النساء على إجراء الفحص المبكر، باعتباره أحد أهم عوامل الوقاية والعلاج، إضافة إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة النسائية بين أفراد المجتمع.

وانطلقت فعاليات الحملة بسباق "صحة الوردي" الذي شهد مشاركة أكثر من 2000 متسابق ومتسابقة من الفئات العمرية المختلفة، في أجواء مجتمعية تفاعلية تؤكد أهمية التضامن في دعم قضايا المرأة والصحة العامة.

وشملت الفعاليات افتتاح "القرية الوردية المجتمعية" التي ضمت مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التوعوية الممتدة على مدار ثلاثة أيام، وركزت على رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي وتشجيع الكشف المبكر كأداة فعالة للوقاية والعلاج.

وشهدت الحملة توفير خدمة شاحنة تصوير الثدي "Mammogram Truck" لتسهيل عمليات الكشف المبكر على النساء، بالإضافة إلى شاحنة التبرع بالدم لدعم المبادرات الصحية وتعزيز ثقافة العطاء المجتمعي.

وستتضمن الحملة عدّة جلسات توعوية متخصصة، من بينها جلسة حوارية مع خبراء الصحة، وجلسة حول التغذية الصحية، وجلسة عن الصحة النفسية، إلى جانب جلسة مخصصة للناجين من سرطان الثدي، وجلسة توعوية حول دور التجارب السريرية في علاج المرض.

وأكدت شركة "صحة" أن هذه الحملة تمثل جزءًا من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية ودعمها للبرامج الوطنية التي تسهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز جودة الحياة، مشيرة إلى أن شهر أكتوبر يُعد فرصة مهمة لتجديد الوعي بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، الذي يُعد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء حول العالم.