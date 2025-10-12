هطول أمطار الخير وتحذير من ارتياد الأودية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت اليوم أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق في الدولة، حيث تهيأت فرصة تكوّن سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب الموج مع السُّحب. ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمّعات المياه، وتجنّب الوقوف في الأماكن المفتوحة أو المرتفعة، أثناء الرعد والبرق، والانتباه لهبّات الرياح الهابطة، التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدنّي مدى الرؤية أحيانا. كما دعا المركز إلى توخّي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة الهابطة من السّحب الركامية على بعض المناطق الشرقية من الدولة، التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدنّي مدى الرؤية الأفقية، كما يجب الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمّعات المياه والانزلاقات. وتشهد الدولة، بحسب المركز الوطني للأرصاد، حالة جوية تمتد إلى الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، تتأثر فيها الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة. متوقعاً سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً على فترات متباعدة وعلى مناطق متفرقة، خاصة المناطق الشمالية والشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية. كما تشهد انخفاض بدرجات الحرارة، مع سقوط حبّات برد صغيرة محتملة على مناطق محدودة. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، قد تكون مثيرة للغبار والأتربة. كما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً مع السّحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.