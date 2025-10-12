الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فرصة تشكل سحب ركامية تصحبها أمطار غداً

أبوظبي
12 أكتوبر 2025 17:41

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شمالاً وشرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية والجزر يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:37، والجزر الأول عند 09:44 والجزر الثاني عند الساعة  00:29.
وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً مع السحب. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:10 والمد الثاني عند الساعة 03:32، والجزر الأول عند الساعة 08:19 والجزر الثاني عند الساعة 20:32.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                       الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى    الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي                         37 28 70 25
دبي                              37 29 70 30
الشارقة                         37 27 75 30
عجمان                          36 28 75 40
أم القيوين                       36 24 80 40
رأس الخيمة                    36 24 80 40
الفجيرة                          33 29 80 50
العـين                            36 27 75 20
ليوا                               37 24 60 20
الرويس                          35 27 85 40
السلع                             34 28 85 40
دلـمـا                             34 28 80 50
طنب الكبرى / لصغرى      34 30 80 50
أبو موسى                       33 30 80 55.

أخبار ذات صلة
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة
المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
سحب ركامية
أمطار
آخر الأخبار
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
الرياضة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
اليوم 14:23
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
شاشة تعرض صوراً للفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد
التعليم والمعرفة
فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الاقتصاد
اليوم 14:17
غضب عالمي من «خديعة» تذاكر «مونديال 2026»!
غضب عالمي من «خديعة» تذاكر «مونديال 2026»!
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©