علوم الدار

شرطة دبي تعزز الوعي الأمني والمروري بين الجالية الفلبينية

خلال تكريم المشاركين في الملتقى (من المصدر)
13 أكتوبر 2025 01:02

دبي (الاتحاد)

في إطار جهودها الرامية لتعزيز التوعية الأمنية والمرورية والمجتمعية، نظّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ممثلةً بإدارتي الحد من الجريمة، والمطلوبين، ملتقىً توعوياً مخصصاً للجالية الفلبينية، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف.
شهد الملتقى حضور مارفورد م. أنجيليس، القنصل العام لجمهورية الفلبين في دبي والإمارات الشمالية، والعميد طارق هلال السويدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات، والعميد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين، وبحضور نحو 150 من أبناء الجالية الفلبينية.
وتضمن الملتقى محاضرات سلّطت الضوء على الخدمات الذكية التي تقدمها شرطة دبي عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، ومنصة «e-Crime Hub» للتوعية بالجرائم الإلكترونية، إضافة إلى توعية الحضور بمخاطر المواد المخدرة، وقوانين السلامة المرورية، وخدمات حماية الطفل والمرأة، والاتصال بالرقم 999 للحالات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم 901، للحالات غير الطارئة والاستفسارات العامة، وخدمة «عين الشرطة» للإبلاغ عن الظواهر السلبية.
وقال العميد طارق السويدي «إن تنظيم هذا الملتقى التوعوي الموجّه لأبناء الجالية الفلبينية، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترسيخ مفهوم الأمن الشامل، الذي لا يقتصر فقط على العمل الشرطي، بل يمتد إلى تعزيز الشراكة مع شرائح المجتمع كافة، بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم».

