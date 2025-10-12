الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إنجاز 1.7 كم ضمن مشروع تطوير وتأهيل شارع الآثار في العين

المشروع يهدف إلى دعم أنماط التنقل النشط والحد من الحوادث (من المصدر)
13 أكتوبر 2025 01:03

إيهاب الرفاعي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين مشروع تطوير وصيانة وإعادة تأهيل شارع الآثار على امتداد 1.7 كيلومتر، ضمن أعمال تطوير متكاملة شملت صيانة المسارات وإعادة تأهيل طبقات الطريق، وإنشاء مسارين مخصصين للمشاة والدراجات الهوائية بعرض 3 أمتار لكل منهما، إضافةً إلى تنفيذ تحسينات تجميلية بطابع يراعي جميع اشتراطات الاستدامة البيئية، بما يحقق انسيابية مرورية آمنة في المنطقة.
ويهدف المشروع إلى دعم أنماط التنقل النشط والحد من الحوادث، وتحسين تدفق الحركة المرورية، إلى جانب رفع المستوى الجمالي والحضري للمنطقة وزيادة جاذبيتها، بما ينسجم مع التزام حكومة أبوظبي بتطوير مدن ذكية ومتكاملة، تراعي احتياجات السكان والزوار، وتوفر تنقلاً يومياً أكثر راحة وجودة، دعماً لرؤية الإمارة في أن تكون من بين أفضل مدن العالم في جودة الحياة والاستدامة.
وتواصل بلدية مدينة العين تنفيذ مخطط متكامل لصيانة الطرق ورفع كفاءتها عبر مجموعة من المشاريع التطويرية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية، وتحسين أداء شبكة الطرق وسلامتها، وتسهيل حركة السير، ورفع مستوى الخدمة المرورية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يضمن استدامة الطرق، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لمستخدميها، إضافةً إلى تعزيز الرقابة الفعالة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.
وكانت البلدية قد أنجزت مؤخراً عدداً من المشاريع شملت رفع كفاءة طبقات الرصف على مسار الشاحنات الجديد، وتطوير الطرق الخارجية والحضرية في مناطق متفرقة من مدينة العين، إلى جانب إنشاء طبقات جديدة للطرق وإضافة استراحات ومواقف للشاحنات، وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار.
كما تضمنت المشاريع أعمال صيانة تصحيحية مثل كشط طبقات الإسفلت وإنشاء حارات للتسارع والتباطؤ.
وتشمل مشاريع الطرق الحضرية التي تنفذها بلدية مدينة العين تطوير ورفع كفاءة عدد من التقاطعات المرورية، وإنشاء مسارات مخصصة للدراجات الهوائية، وممرات للمشاة، وأعمال زراعية وتجميلية، فضلاً عن تحسين مسارات الالتفاف، وتنفيذ إصلاحات إسفلتية، وتوسعة بعض الطرق، بما يعزز حركة المشاة ويرفع مستويات السلامة المرورية في المدينة.

