علوم الدار

مسيرة للتوعية بسرطان الثدي في «أكتوبر الوردي»

المشاركون في مسيرة التوعية في صورة جماعية (من المصدر)
13 أكتوبر 2025 01:02

العين (الاتحاد) 

شاركت جمعية الإمارات للسرطان، في مسيرة للتوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى توام ومركز الخطيب الطبي وفندق الدانات بالعين وعدد من الجهات الصحية والمجتمعية والفرق التطوعية، تزامناً مع فعاليات شهر أكتوبر الوردي، بحضور 450 مشاركاً.
حضر الفعالية التي جابت منطقة النيادات في العين، الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وآدم محمد آدم البلوشي، المدير التنفيذي للجمعية، وطارق الياس مدير فندق الدانات، إلى جانب ممثلين عن الجهات المشاركة وعدد من المتطوعين وأفراد المجتمع.
وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، في كلمته، أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم الجهود الوطنية في تعزيز الصحة العامة وتشجيع أنماط الحياة الصحية، مشيراً إلى أن مشاركة الجمعية في هذه المسيرة تأتي تأكيداً على التزامها بدورها المجتمعي في نشر ثقافة الوقاية والتوعية.

