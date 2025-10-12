الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

دبي تستضيف المؤتمر الأول لـ«الإمارات لتقويم الأسنان» الجمعة القادمة

دبي تستضيف المؤتمر الأول لـ«الإمارات لتقويم الأسنان» الجمعة القادمة
13 أكتوبر 2025 01:02

دبي (وام) 

تستضيف دبي المؤتمر السنوي الأول لجمعية الإمارات لتقويم الأسنان، الذي سيقام خلال الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر الجاري في فندق «ماريوت الجداف»، بمشاركة نخبة من خبراء تقويم الأسنان من مختلف أنحاء العالم والمنطقة.
وسيجمع المؤتمر، الذي يرأسه الدكتور محمد الشلبي، رئيس جمعية الإمارات لتقويم الأسنان، ويعقد برعاية جمعية الإمارات الطبية، اختصاصيي تقويم الأسنان، وأطباء الأسنان العامين، وجراحي الفم، والمقيمين في برامج التدريب، وفنيي المختبرات، ومساعدي طب الأسنان.
ويعد هذا الحدث العلمي، المعتمد للتعليم الطبي المستمر، منصة تجمع نخبة من خبراء تقويم الأسنان من مختلف أنحاء العالم والمنطقة لتبادل المعرفة ومناقشة أحدث التطورات في هذا التخصص الحيوي. 
ويشمل البرنامج العلمي للمؤتمر محاضرات رئيسية، وعروضاً لحالات سريرية، وورش عمل عملية، ومناقشات تفاعلية تهدف إلى إثراء الخبرات وتعزيز الممارسات السريرية الحديثة. 
ويأتي عقد المؤتمر تتويجاً لجهود الجمعية في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز علمي رائد في مجال تقويم الأسنان، ويكتسب أهمية خاصة من خلال مشاركة الجمعية السعودية لتقويم الأسنان كضيف شرف، بمشاركة رئيسة الجمعية وعدد من المحاضرين من السعودية، إلى جانب حضور لافت لرؤساء الجمعيات الإقليمية والدولية، في خطوة تعكس روح التعاون الخليجي والإقليمي والدولي في تطوير المهنة ودعم التعليم المستمر.

