جامعة الشارقة تحقق المركز الثالث عالمياً في «النظرة الدولية»

الشارقة (الاتحاد)

حققت جامعة الشارقة إنجازاً أكاديمياً بارزاً في تصنيف التايمز العالمي لمؤسسات التعليم العالي لعام 2026 محققة تقدماً ملحوظاً في مؤشري جودة البحث العلمي والنظرة الدولية، حيث احتلت المركز الثالث عالمياً في المؤشر الخاص بمعيار النظرة الدولية وقفزت إلى المركز الـ 47 عالمياً في جودة البحث العلمي متقدمة عن مركزها في نفس التصنيف للعام الماضي، مع حفاظها على موقعها المتميز ضمن أفضل 350 جامعة على مستوى العالم، لتواصل بذلك تعزيز مكانتها بين أبرز الجامعات الإقليمية والعالمية.

وهنأ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة بهذه المناسبة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، مشيداً برؤية سموه في ترسيخ مكانة الجامعة مؤسسة بحثية عالمية تسهم في إنتاج المعرفة وتوطينها.

وأضاف أن تحقيق الجامعة المركز الثالث عالمياً في معيار النظرة الدولية هو إنجاز يعكس التنوع والانفتاح الأكاديمي الذي تتمتع به الجامعة، مما يخلق بيئة غنية بالتنوع الفكري والثقافي، حيث تستقطب الجامعة طلبة وأعضاء هيئة تدريسية من أكثر من 100 دولة حول العالم، وهذا بدوره يسهم في إعداد خريجين قادرين على العمل في بيئات متعددة الثقافات، ويعزز من قدرتهم التنافسية في سوق العمل العالمي.