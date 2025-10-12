الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة الشارقة تحقق المركز الثالث عالمياً في «النظرة الدولية»

جامعة الشارقة
13 أكتوبر 2025 01:02

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
مهاجم الشارقة مُهدد بالإيقاف!

حققت جامعة الشارقة إنجازاً أكاديمياً بارزاً في تصنيف التايمز العالمي لمؤسسات التعليم العالي لعام 2026 محققة تقدماً ملحوظاً في مؤشري جودة البحث العلمي والنظرة الدولية، حيث احتلت المركز الثالث عالمياً في المؤشر الخاص بمعيار النظرة الدولية وقفزت إلى المركز الـ 47 عالمياً في جودة البحث العلمي متقدمة عن مركزها في نفس التصنيف للعام الماضي، مع حفاظها على موقعها المتميز ضمن أفضل 350 جامعة على مستوى العالم، لتواصل بذلك تعزيز مكانتها بين أبرز الجامعات الإقليمية والعالمية.
وهنأ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة بهذه المناسبة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، مشيداً برؤية سموه في ترسيخ مكانة الجامعة مؤسسة بحثية عالمية تسهم في إنتاج المعرفة وتوطينها.
وأضاف أن تحقيق الجامعة المركز الثالث عالمياً في معيار النظرة الدولية هو إنجاز يعكس التنوع والانفتاح الأكاديمي الذي تتمتع به الجامعة، مما يخلق بيئة غنية بالتنوع الفكري والثقافي، حيث تستقطب الجامعة طلبة وأعضاء هيئة تدريسية من أكثر من 100 دولة حول العالم، وهذا بدوره يسهم في إعداد خريجين قادرين على العمل في بيئات متعددة الثقافات، ويعزز من قدرتهم التنافسية في سوق العمل العالمي.

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
تصنيف التايمز العالمي
مؤسسة التايمز
آخر الأخبار
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
الرياضة
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
اليوم 14:25
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
الرياضة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
اليوم 14:23
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
شاشة تعرض صوراً للفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد
التعليم والمعرفة
فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الاقتصاد
اليوم 14:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©