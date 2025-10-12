اتحاد المستشفيات العربية يكرِّم منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي تكريم 11 مستشفى في أبوظبي من بين 38 مستشفى من 10 بلدان عربية ضمن برنامج «شهادة المبادرة الذهبية - نجمة التميُّز في تجربة المرضى» الذي أطلقه اتحاد المستشفيات العربية، بالشراكة مع معهد بيريل.

وحصدت دائرة الصحة - أبوظبي وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، التابعة لـM42، خمس جوائز مرموقة خلال الحفل، حيث سلَّطت الجوائز الضوء على أثر مبادرتين استراتيجيتين، هما تطبيق «صحتنا»، التابع لدائرة الصحة - أبوظبي، ومنصة «ملفي»، إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الدائرة وتديرها الشركة. وفازت المبادرتان بأعلى مراتب التقدير في عدد من الفئات، تقديراً للابتكار والتميُّز في رعاية المرضى.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «نعتز بهذا الإنجاز الذي يُضاف إلى مسيرة منظومة الرعاية الصحية الحافلة في أبوظبي، حيث يعكس تكريم المنشآت الصحية والمبادرات الاستراتيجية في الإمارة ريادة أبوظبي في مواصلة الارتقاء بتجربة المرضى، ويُبرز إمكاناتها بما يُرسِّخ مكانتها العالمية وجهة رائدة للرعاية الصحية، مواصلين المُضي لتحقيق رؤيتنا القائمة على إرساء منظومة من بين الأكثر ذكاءً وكفاءةً على مستوى العالم. نهنِّئ المنشآت والمبادرات الفائزة ونثمِّن جهود الشركاء في اتحاد المستشفيات العربية والقائمين عليه».



التطبيق المتكامل

وحصل تطبيق «صحتنا»، التطبيق المتكامل للرعاية الصحية في أبوظبي، على الجائزة الذهبية في فئتي الرعاية المرتكزة على المريض والمشاركة المجتمعية، والابتكار والتكنولوجيا، ونالت منصة «ملفي»، وهي أول منصة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة، الجائزة البلاتينية ضمن ثلاث فئات، هي السلامة وجودة الرعاية، واستمرارية الرعاية وإدارة الانتقال بين مراحلها، ومشاركة وتطوير الكوادر والجهات المقدِّمة للخدمات.

وقال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية: «تُجسِّد هذه الجوائز الالتزام الراسخ لفريقنا بالتركيز على المرضى كمحور أساسي لكلِّ ما نقوم به. وتُعَدُّ منصة (ملفي) ركيزةً لجهودنا الهادفة إلى الاستفادة من البيانات وتوظيفها لتحسين نتائج علاجات المرضى. ويؤكِّد هذا التكريم رسالتنا الهادفة إلى إحداث تحوُّل جذري في تقديم الرعاية الصحية عبر الحلول القائمة على البيانات والرعاية المتمحورة حول المريض».



نجمة التميُّز

قالت أليس يمّين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية: يُمثِّل قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي نموذجاً رائداً ومرجعاً إقليمياً للبلدان العربية في كيفية بناء أنظمة رعاية صحية متطوِّرة وفعّالة تتمحور حول المرضى.