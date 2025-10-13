الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق فعاليات «جيتكس جلوبال 2025» في دبي

انطلاق فعاليات «جيتكس جلوبال 2025» في دبي
13 أكتوبر 2025 11:05

انطلقت، اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات «جيتكس جلوبال 2025»، أكبر حدث تكنولوجي وذكاء اصطناعي في العالم، بمشاركة أكثر من 6,800 عارض، في دورة استثنائية تواكب التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي الشامل وتكامل الحوسبة والبيانات والحوكمة الرقمية.

ويشهد المعرض هذا العام أوسع برنامج للذكاء الاصطناعي في تاريخه، مع مشاركة قيادات عالمية بارزة، من بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، في نقاش رئيسي بعنوان «من التبني المبكر إلى المجتمعات الأصلية في الذكاء الاصطناعي: تصور العصر الجديد للذكاء». ويستضيف الحدث سلسلة من القمم العالمية التي تتناول الجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي، والاستثمار، والحوسبة الكمومية، والأمن السيبراني، والحوكمة الرقمية، بمشاركة وزراء وصنّاع قرار وخبراء من مختلف أنحاء العالم. ويعكس تنظيم «جيتكس جلوبال 2025» المكانة الرائدة لدبي في قيادة التحولات التكنولوجية العالمية، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً دولياً للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

أخبار ذات صلة
«صُنّاع المحتوى الصحي» يُطلِع المشاركين على أحدث التقنيات
«إسلامية دبي» تحتفي بشركاء العطاء في ملتقى المتبرعين ورعاة المساجد
المصدر: وام
جيتكس جلوبال
دبي
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©