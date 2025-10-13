الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يُصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد المنصوري وكيلاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل

رئيس الدولة يُصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد المنصوري وكيلاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل
13 أكتوبر 2025 12:31

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد إبراهيم حسن المنصوري وكيلاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل.

شغل المنصوري منصب مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وتولى عدداً من المناصب القيادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، شملت المدير التنفيذي للشؤون الهندسية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأشغال بالإنابة، ونائب رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المشاريع في وزارة الطاقة والبنية التحتية، كما ترأّس المنصوري العديد من اللجان والمشاريع منها مسار الإسكان في مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، وغيرها من الملفات والمشاريع الهندسية على مستوى الدولة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
محمد بن زايد
