رئيس الدولة يُصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد المنصوري وكيلاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد إبراهيم حسن المنصوري وكيلاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل.

شغل المنصوري منصب مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وتولى عدداً من المناصب القيادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، شملت المدير التنفيذي للشؤون الهندسية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأشغال بالإنابة، ونائب رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المشاريع في وزارة الطاقة والبنية التحتية، كما ترأّس المنصوري العديد من اللجان والمشاريع منها مسار الإسكان في مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، وغيرها من الملفات والمشاريع الهندسية على مستوى الدولة.