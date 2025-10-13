الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصليب الأحمر» يتسلّم الدُّفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة

«الصليب الأحمر» يتسلّم الدُّفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة
13 أكتوبر 2025 13:03

تسلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم «الاثنين»، الدُّفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة وعددهم 13، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أكد الجيش الإسرائيلي، وصول 3 مركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدينة دير البلح الواقعة وسط قطاع غزة، تمهيداً لبدء تسليم الدفعة الثانية من الرهائن. 

أخبار ذات صلة
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة


وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنت صباح اليوم، تسلُّمها الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة وعددهم سبعة، وقامت بتسليمهم إلى السلطات الإسرائيلية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن سُلطات الاحتلال ستُفرج عن 250 معتقلاً من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، 88 من سجن «عوفر» غرب مدينة رام الله، و162 من سجن «وكتسيعوت» في النّقب، وسيتم نقلهم إلى قطاع غزة، من ثمَّ سيتم إبعاد غالبيتهم، إضافة إلى 1718 معتقلاً من قطاع غزة اعتُقلوا عقب بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: وام
إسرائيل
الصليب الأحمر
غزة
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©