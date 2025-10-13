«الصليب الأحمر» يتسلّم الدُّفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة

تسلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم «الاثنين»، الدُّفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة وعددهم 13، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أكد الجيش الإسرائيلي، وصول 3 مركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدينة دير البلح الواقعة وسط قطاع غزة، تمهيداً لبدء تسليم الدفعة الثانية من الرهائن.



وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنت صباح اليوم، تسلُّمها الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة وعددهم سبعة، وقامت بتسليمهم إلى السلطات الإسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن سُلطات الاحتلال ستُفرج عن 250 معتقلاً من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، 88 من سجن «عوفر» غرب مدينة رام الله، و162 من سجن «وكتسيعوت» في النّقب، وسيتم نقلهم إلى قطاع غزة، من ثمَّ سيتم إبعاد غالبيتهم، إضافة إلى 1718 معتقلاً من قطاع غزة اعتُقلوا عقب بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.