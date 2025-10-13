الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
13 أكتوبر 2025 14:18

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص - خلال اتصال هاتفي - مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وإمكانيات تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين في هذا السياق أهمية التزام الأطراف بتنفيذه لإنهاء المعاناة الإنسانية، وبما يسمح بوصول المساعدات الإغاثية إلى سكان القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق، بجانب البناء على الاتفاق للتوصل إلى سلام دائم وشامل يقوم على أساس «حل الدولتين» لضمان تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
قبرص
