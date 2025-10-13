الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد: فخور بوطني الذي استطاع أن يجمع العالم في "جيتكس جلوبال"

محمد بن راشد: فخور بوطني الذي استطاع أن يجمع العالم في "جيتكس جلوبال"
13 أكتوبر 2025 15:26

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثناء افتتاح معرض جيتكس جلوبال اليوم، أنه فخور بالإمارات التي استطاعت أن تجمع العالم وأن تكون جزءاً من تصميم مستقبل البشرية. 

وقال سموه عبر منصة "إكس": أثناء افتتاح معرض جايتكس جلوبال اليوم .. حيث تجتمع 180 دولة يمثلها أكثر من 6000 مؤسسة وشركة وما يزيد على 1400 متحدث ضمن أهم حدث عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فخور بمشاركة ومواكبة المؤسسات الحكومية .. فخور بمشاركة شركاتنا الوطنية .. وفخور بوطني الذي استطاع أن يجمع العالم .. وأن يكون جزءا من تصميم مستقبل البشرية." 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
